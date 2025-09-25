Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Legionella no São João. Um dos seis doentes permanece nos cuidados intensivos

25 set, 2025 - 13:00 • Lusa

Fonte da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ) confirmou à Lusa que os casos internados na enfermaria "estão estáveis" e "o que inspira cuidados é o que está nos [cuidados] intensivos".

A+ / A-

Seis pessoas mantêm-se internadas no Hospital de São João, no Porto, com "legionella", mas só uma permanece na Unidade de Cuidados Intensivos, informou esta quinta-feira fonte desta unidade hospitalar.

À Lusa, fonte da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ) confirmou que os casos internados na enfermaria "estão estáveis" e "o que inspira cuidados é o que está nos [cuidados] intensivos".

Na quarta-feira foi confirmado que seis pessoas deram entrada no fim de semana com infeção por "legionella" na ULSSJ.

A notícia foi avançada pelo jornal Público, que acrescentava que foi feita a notificação obrigatória no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

Já a Direção-Geral da Saúde (DGS) informou que todos os doentes são residentes na Área Metropolitana do Porto, com idades entre os 40 e os 75 anos.

"De acordo com a informação da Autoridade de Saúde Regional e Local, os casos encontram-se em investigação, sem evidência, à data, de relação laboral entre si ou fontes comuns de exposição", lê-se num comunicado divulgado na quarta-feira pela DGS.

A "legionella" é uma bactéria que pode causar a doença dos legionários, uma forma de pneumonia que, embora potencialmente grave, é tratável, especialmente quando diagnosticada precocemente.

As infeções por "legionella" são causadas pela bactéria Gram-negativa "Legionella pneumophila" e, na maioria das vezes, afetam os pulmões, causando pneumonia e sintomas semelhantes à gripe.

A doença do legionário, provocada pela bactéria "Legionella pneumophila", contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 25 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano