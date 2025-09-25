Legionella no São João. Um dos seis doentes permanece nos cuidados intensivos

Seis pessoas mantêm-se internadas no Hospital de São João, no Porto, com "legionella", mas só uma permanece na Unidade de Cuidados Intensivos, informou esta quinta-feira fonte desta unidade hospitalar.

À Lusa, fonte da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ) confirmou que os casos internados na enfermaria "estão estáveis" e "o que inspira cuidados é o que está nos [cuidados] intensivos".

Na quarta-feira foi confirmado que seis pessoas deram entrada no fim de semana com infeção por "legionella" na ULSSJ.

A notícia foi avançada pelo jornal Público, que acrescentava que foi feita a notificação obrigatória no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

Já a Direção-Geral da Saúde (DGS) informou que todos os doentes são residentes na Área Metropolitana do Porto, com idades entre os 40 e os 75 anos.

"De acordo com a informação da Autoridade de Saúde Regional e Local, os casos encontram-se em investigação, sem evidência, à data, de relação laboral entre si ou fontes comuns de exposição", lê-se num comunicado divulgado na quarta-feira pela DGS.

A "legionella" é uma bactéria que pode causar a doença dos legionários, uma forma de pneumonia que, embora potencialmente grave, é tratável, especialmente quando diagnosticada precocemente.

As infeções por "legionella" são causadas pela bactéria Gram-negativa "Legionella pneumophila" e, na maioria das vezes, afetam os pulmões, causando pneumonia e sintomas semelhantes à gripe.

A doença do legionário, provocada pela bactéria "Legionella pneumophila", contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.