Linha de Cascais. Circulação condicionada devido a problema na catenária

A circulação ferroviária na Linha de Cascais está a fazer-se normalmente apenas entre as estações do Cais do Sodré, em Lisboa, e Oeiras, devido a um problema na catenária, disse à agência Lusa fonte da CP.

De acordo com a mesma fonte, a circulação foi interrompida no restante percurso cerca das 12h30, estando a situação em fase de resolução.

A catenária é o cabo de distribuição de energia elétrica colocado acima da linha férrea, que fornece energia aos comboios.

Contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) afirmou que estão ainda a decorrer os trabalhos necessários à normalização da circulação em ambos os sentidos.

Pelas 15h20, as composições começaram a circular nos dois sentidos, entre Oeiras e Cascais, mas apenas por uma via, segundo a IP.