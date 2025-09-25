Menu
  • Noticiário das 22h
  • 25 set, 2025
Minutos fatais: atrasos associados a três mortes durante greve no INEM

25 set, 2025 - 20:34 • Lusa

Inspeção-Geral da Saúde concluiu que em dois dos 12 casos analisados as mortes podem ter resultado de atrasos no socorro durante as greves dos técnicos do INEM. Relatórios apontam falhas e recomendam ações disciplinares.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) concluiu as investigações às 12 mortes registadas durante as greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar, em outubro e novembro de 2024, associando três dessas mortes a atrasos no socorro.

As greves, que afetaram o funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), provocaram atrasos significativos nos atendimentos.

Homem de 84 anos morre em Mogadouro

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu que a morte de um homem em Mogadouro, Bragança, durante a greve do INEM, poderá estar relacionada com o atraso no atendimento pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

"O atraso no atendimento telefónico por parte do CODU poderá ter tido uma influência significativa no desfecho final da vítima, após ter ocorrido uma situação de engasgamento", refere a IGAS em comunicado sobre as conclusões do inquérito à morte de um homem de 84 anos a 02 de novembro de 2024, quando decorria uma greve do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Idoso de 95 anos morre em Matosinhos

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde identificou falhas no atendimento de chamadas pelos CODU, mas não estabelece uma relação de causalidade entre estas e a morte de um idoso em Matosinhos durante a greve do INEM.

"Concluiu-se que o CODU não atendeu as chamadas de pedido de auxílio e não efetuou 'callback' [devolução de chamada perdida], o que atrasou o auxílio à vítima", lê-se num comunicado da IGAS sobre as conclusões do inquérito à morte de um idoso de 95 anos em Matosinhos, a 04 de novembro de 2024, quando decorria uma greve dos técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Mulher de 73 anos morre em Montemor-o Velho

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu não haver uma relação de causalidade entre o atraso no atendimento de uma chamada pelo INEM e a morte de uma mulher de 73 anos em Montemor-o-Velho em novembro de 2024.

A conclusão do inquérito da IGAS a este caso, que ocorreu a 04 de novembro de 2024, quando a greve dos técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) atrasou a resposta a emergências, afirma que "não é possível o estabelecimento de um nexo de causalidade entre a demora no atendimento da chamada de socorro pelo CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] e o desfecho fatal".

Homem de 86 anos morreu de enfarte em 31 de outubro, em Bragança

A IGAS concluiu que, após o INEM demorar 1:20 a chegar, o utente poderia ter sobrevivido se o socorro fosse imediato, mas não culpou trabalhadores.

Considerou que o utente, que morreu de enfarte de miocárdio, tinha uma probabilidade de sobrevivência, embora reduzida.

Esta probabilidade de sobrevivência "estaria sempre condicionada à realização de manobras de suporte básico de vida, quando iniciadas no imediato".

O utente em causa tinha diversas comorbilidades e antecedentes de patologia cardiovascular significativa.

Apesar da falta de resposta atempada por parte do INEM, a IGAS diz que "não é possível formular-se juízos de culpabilidade na conduta dos trabalhadores dos CODU [Centro Operacional de Doentes Urgentes], atendendo ao volume de chamadas em espera, reencaminhadas pela Linha 112".

Mulher de 74 anos morreu no concelho de Almada

Apesar da demora do atendimento das chamadas por parte do CODU, bem como a falta de ambulâncias disponíveis das corporações de bombeiros voluntários de Almada e de Cacilhas, a IGAS concluiu não haver nexo de causalidade entre o atraso no atendimento e a morte, uma vez que, "face à lesão cerebral irreversível, a utente não era salvável".

Mulher de 93 anos morreu no concelho de Tondela, a 2 de novembro

A IGAS concluiu que, apesar da demora entre o atendimento das chamadas e o acionamento dos meios de socorro, por parte do CODU, "não existe nexo de causalidade" entre o atraso do INEM e a morte da utente.

Diz a inspeção-geral que seria "muito pouco provável" que qualquer manobra mais atempada tivesse qualquer hipótese de sucesso, dados os antecedentes de "patologia cardiovascular significativa" da utente.

Morte de um homem de 53 anos no concelho do Pombal, a 4 de novembro

A IGAS concluiu que a morte do utente poderia ter sido evitada caso tivesse havido um socorro, num tempo mínimo e razoável, que tornasse possível o transporte da vítima, através de uma Via Verde Coronária, para um dos hospitais mais próximo, onde poderia ser submetido a angioplastia coronária numa das respetivas Unidades Hemodinâmicas.

O relatório foi remetido ao INEM, para que o conselho diretivo decida sobre a instauração de um procedimento disciplinar a uma técnica de emergência pré-hospitalar (TEPH), por haver indícios de falha no socorro, e sobre a manutenção da prestação de serviços a um médico, pela "gravidade dos factos praticados na prestação de socorro à vítima".

Morte de uma mulher de 86 anos de idade, no concelho de Castelo de Vide, a 4 de novembro

A IGAS concluiu que, apesar do tempo decorrido entre o contacto telefónico com a Linha 112 e a chegada do socorro diferenciado ao local (uma hora e 19 minutos), a morte da utente deveu-se a extenso acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, "situação de muito mau prognóstico, independentemente do tempo levado a iniciar manobras de reanimação'.

O processo foi arquivado.

Morte de homem de 77 anos de idade, em Vila Real de Santo António, a 4 de novembro

A IGAS concluiu que a morte do utente se deveu a cardiopatia isquémica aguda -- enfarte agudo do miocárdio.

Considerou que o desfecho fatal "era irreversível" já que as manobras de reanimação cardiorrespiratória deveriam ter sido efetuadas de imediato ou, num intervalo de tempo de 5/10 minutos.

Apesar do tempo decorrido entre o contacto telefónico com a Linha 112 e a chegada do socorro diferenciado ao local (35 minutos), a inspeção-geral diz que não houve nexo de causalidade entre o momento da chamada para a Linha 112 e o desfecho fatal verificado, pois entre o acionamento do meio mais próximo e a chegada ao local se ultrapassaria sempre mais do que dez minutos.

O processo foi arquivado.

Morte de homem de 73 anos, em Vendas Novas, distrito de Évora, no dia 31 de outubro

A IGAS rejeitou uma relação direta entre a morte do utente de Vendas Nova e o atraso no socorro, explicando que as probabilidades de sobrevivência "seriam bastante limitadas, quase nulas, atento o quadro clínico do utente".

Morte de homem de 90 anos, residente no concelho de Pombal, no dia 4 de novembro

Também neste caso foi rejeitado pela IGAS qualquer nexo de causalidade entre a demora no atendimento da chamada de socorro pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes e a morte do utente.

A IGAS considerou que as probabilidades de sobrevivência deste homem, de 90 anos, "seriam semelhantes, mesmo em condições otimizadas".

Homem de 95 anos morre em Ansião, distrito de Coimbra, no dia 4 de novembro

A IGAS concluiu também não ser possível estabelecer nexo de causalidade entre a demora no atendimento da chamada de socorro pelo CODU e o desfecho fatal, alegando que a peritagem médica referiu que, numa paragem cardíaca em doentes com idade superior a 90 anos, a "taxa de sobrevida é reduzida e o desfecho seria provavelmente semelhante, mesmo em condições otimizadas".

