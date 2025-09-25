Minutos fatais: atrasos associados a três mortes durante greve no INEM

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) concluiu as investigações às 12 mortes registadas durante as greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar, em outubro e novembro de 2024, associando três dessas mortes a atrasos no socorro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. As greves, que afetaram o funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), provocaram atrasos significativos nos atendimentos. Homem de 84 anos morre em Mogadouro A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu que a morte de um homem em Mogadouro, Bragança, durante a greve do INEM, poderá estar relacionada com o atraso no atendimento pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). "O atraso no atendimento telefónico por parte do CODU poderá ter tido uma influência significativa no desfecho final da vítima, após ter ocorrido uma situação de engasgamento", refere a IGAS em comunicado sobre as conclusões do inquérito à morte de um homem de 84 anos a 02 de novembro de 2024, quando decorria uma greve do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Idoso de 95 anos morre em Matosinhos A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde identificou falhas no atendimento de chamadas pelos CODU, mas não estabelece uma relação de causalidade entre estas e a morte de um idoso em Matosinhos durante a greve do INEM. "Concluiu-se que o CODU não atendeu as chamadas de pedido de auxílio e não efetuou 'callback' [devolução de chamada perdida], o que atrasou o auxílio à vítima", lê-se num comunicado da IGAS sobre as conclusões do inquérito à morte de um idoso de 95 anos em Matosinhos, a 04 de novembro de 2024, quando decorria uma greve dos técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Mulher de 73 anos morre em Montemor-o Velho A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu não haver uma relação de causalidade entre o atraso no atendimento de uma chamada pelo INEM e a morte de uma mulher de 73 anos em Montemor-o-Velho em novembro de 2024. A conclusão do inquérito da IGAS a este caso, que ocorreu a 04 de novembro de 2024, quando a greve dos técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) atrasou a resposta a emergências, afirma que "não é possível o estabelecimento de um nexo de causalidade entre a demora no atendimento da chamada de socorro pelo CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] e o desfecho fatal". Homem de 86 anos morreu de enfarte em 31 de outubro, em Bragança A IGAS concluiu que, após o INEM demorar 1:20 a chegar, o utente poderia ter sobrevivido se o socorro fosse imediato, mas não culpou trabalhadores. Considerou que o utente, que morreu de enfarte de miocárdio, tinha uma probabilidade de sobrevivência, embora reduzida. Esta probabilidade de sobrevivência "estaria sempre condicionada à realização de manobras de suporte básico de vida, quando iniciadas no imediato". O utente em causa tinha diversas comorbilidades e antecedentes de patologia cardiovascular significativa. Apesar da falta de resposta atempada por parte do INEM, a IGAS diz que "não é possível formular-se juízos de culpabilidade na conduta dos trabalhadores dos CODU [Centro Operacional de Doentes Urgentes], atendendo ao volume de chamadas em espera, reencaminhadas pela Linha 112". Mulher de 74 anos morreu no concelho de Almada Apesar da demora do atendimento das chamadas por parte do CODU, bem como a falta de ambulâncias disponíveis das corporações de bombeiros voluntários de Almada e de Cacilhas, a IGAS concluiu não haver nexo de causalidade entre o atraso no atendimento e a morte, uma vez que, "face à lesão cerebral irreversível, a utente não era salvável".