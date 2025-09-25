Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Motociclista morre colhido por comboio em Ovar

25 set, 2025 - 14:56 • Lusa

O alerta para o abalroamento ferroviário, ocorrido numa passagem de nível para peões, em Ovar, foi dado cerca das 12h00. Vítima mortal tinha 30 anos.

A+ / A-

Um condutor de uma mota elétrica morreu esta quinta-feira após ter sido colhido por um comboio que circulava na Linha do Norte em Ovar, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O alerta para o abalroamento ferroviário, ocorrido numa passagem de nível para peões, em Ovar, foi dado cerca das 12h00.

Em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Ovar disse que a vítima mortal é um jovem com cerca de 30 anos.

Segundo o mesmo responsável, o jovem estava a atravessar a passagem de nível de peões numa mota elétrica e não terá respeitado a sinalização luminosa que indicava a aproximação de um comboio.

O jovem acabou por ser colhido por um comboio de mercadorias que circulava no sentido Porto-Lisboa.

O óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Ao local acorreram elementos da PSP, dos bombeiros de Ovar e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que a circulação ferroviária esteve suspensa até às 14h45.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano