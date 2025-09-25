Motociclista morre colhido por comboio em Ovar

Um condutor de uma mota elétrica morreu esta quinta-feira após ter sido colhido por um comboio que circulava na Linha do Norte em Ovar, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O alerta para o abalroamento ferroviário, ocorrido numa passagem de nível para peões, em Ovar, foi dado cerca das 12h00.

Em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Ovar disse que a vítima mortal é um jovem com cerca de 30 anos.

Segundo o mesmo responsável, o jovem estava a atravessar a passagem de nível de peões numa mota elétrica e não terá respeitado a sinalização luminosa que indicava a aproximação de um comboio.

O jovem acabou por ser colhido por um comboio de mercadorias que circulava no sentido Porto-Lisboa.

O óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Ao local acorreram elementos da PSP, dos bombeiros de Ovar e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que a circulação ferroviária esteve suspensa até às 14h45.