Palavrões e empurrões: professores denunciam mau comportamento nas salas de aula

Há comportamentos de alunos a passar os limites do admissível. É esta a posição com que a Missão Escola Pública (MEP) vai apresentar na audição no Parlamento, marcada para esta quinta-feira, às 14h00.

O movimento acusa estudantes de "chamarem nomes" e de dizerem "palavrões" dirigidos aos professores. São também denunciados casos de agressão física, que começam com um "não acatar ordens", passam pela "ameaça" e chegam aos "empurrões".

Segundo um estudo divulgado pelo MEP no início deste ano e que contou com a participação de mais de 2.500 profissionais, 59% dos docentes já se sentiram vítimas de bullying no exercício da profissão. Destes: 57,2% dizem ter sido vítimas de agressões verbais e psicológicas de alunos e 53,5% por parte de pais ou encarregados de educação. 9,5%, praticamente o equivalente a 1 em cada 10, afirmam ter sido vítimas de agressões físicas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um total de 43% dos inquiridos garantem ter sofrido coação, sendo que 59% desses casos são atribuídos às direções das escolas.

Temos tido as greves e existiram diretores que marcaram, por exemplo, faltas injustificadas ou que de algum modo exercem pressão no que diz respeito à avaliação dos alunos para que o professor dê as notas que a escola entende que vão valorizar aquela mesma escola - o mesmo da parte dos encarregados de educação", explica, em entrevista à Renascença, Cristina Mota, responsável pelo movimento.