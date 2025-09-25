Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Educação

Palavrões e empurrões: professores denunciam mau comportamento nas salas de aula

25 set, 2025 - 06:00 • João Maldonado

A Missão Escola Pública é ouvida esta quinta-feira na Assembleia da República. Movimento denuncia comportamentos que põem em causa a segurança e o bem-estar dos professores, tanto por parte de alunos como de diretores. Soluções propostas passam por mais vigilantes e por um gabinete jurídico de apoio nas autarquias.

A+ / A-

Há comportamentos de alunos a passar os limites do admissível. É esta a posição com que a Missão Escola Pública (MEP) vai apresentar na audição no Parlamento, marcada para esta quinta-feira, às 14h00.

O movimento acusa estudantes de "chamarem nomes" e de dizerem "palavrões" dirigidos aos professores. São também denunciados casos de agressão física, que começam com um "não acatar ordens", passam pela "ameaça" e chegam aos "empurrões".

Segundo um estudo divulgado pelo MEP no início deste ano e que contou com a participação de mais de 2.500 profissionais, 59% dos docentes já se sentiram vítimas de bullying no exercício da profissão. Destes: 57,2% dizem ter sido vítimas de agressões verbais e psicológicas de alunos e 53,5% por parte de pais ou encarregados de educação. 9,5%, praticamente o equivalente a 1 em cada 10, afirmam ter sido vítimas de agressões físicas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um total de 43% dos inquiridos garantem ter sofrido coação, sendo que 59% desses casos são atribuídos às direções das escolas.

Temos tido as greves e existiram diretores que marcaram, por exemplo, faltas injustificadas ou que de algum modo exercem pressão no que diz respeito à avaliação dos alunos para que o professor dê as notas que a escola entende que vão valorizar aquela mesma escola - o mesmo da parte dos encarregados de educação", explica, em entrevista à Renascença, Cristina Mota, responsável pelo movimento.

Mais de metade dos professores sabe na pele o que é "bullying"

Missão Escola Pública

Mais de metade dos professores sabe na pele o que é "bullying"

Resultados do inquérito revelam que o "bullying" d(...)

Entre todos estes casos, que vão desde comportamentos de alunos a diretores das escolas, a Missão Escola Pública diz que apenas 18% são reportados às autoridades através do programa Escola Segura. A percentagem é considerada manifestamente insuficiente na comparação entre os casos "que são vividos e aqueles que chegam à Justiça".

Entre as propostas que vão ser levadas à Assembleia da República, a organização destaca duas: o apelo para as escolas serem reforçadas com mais 500 vigilantes e a criação de "um gabinete jurídico de apoio a estas situações - não nas escolas, mas nas autarquias".

Outro tema que o movimento quer ver debatido esta quinta-feira passa pelas diferenças que diz existir entre o sul e o norte do país: "Algo que a sul neste momento já não vai tendo lugar tendo em conta a falta de professores são aulas divididas em turnos ou tempos suplementares para as disciplinas de exame".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 25 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano