PJ deteve suspeito de abusar sexualmente de duas filhas e engravidar uma delas

25 set, 2025 - 10:18 • Lusa

Os abusos terão começado em Angola, mas, entretanto, o suspeito veio para Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 37 anos suspeito de abusar sexualmente, em Angola e Ponte de Lima, das duas filhas menores e de engravidar uma delas, disse hoje fonte daquela força.

Segundo a fonte, o inquérito teve início no dia 08 de setembro, quando a filha mais velha do suspeito, de 14 anos, fez um teste de gravidez, que resultou positivo.

"Nessa altura, acabou por relatar os factos a um familiar próximo, identificando o seu progenitor como o autor, o que motivou a apresentação da queixa policial", refere um comunicado da PJ.

A PJ recolheu "elementos que comprovam o teor da queixa apresentada, tendo ainda sido possível apurar a existência de mais uma vítima", outra filha do suspeito, esta de 9 anos.

Os abusos terão começado em Angola, mas, entretanto, o suspeito veio para Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, tendo as filhas ficado naquele país.

No final de 2024, as meninas vieram também para Portugal e ficaram ao cuidado do pai, continuando, alegadamente, a ser vítimas de abusos sexuais.

O suspeito, com dupla nacionalidade (portuguesa e angolana), fugiu de casa depois de ter tido conhecimento da denúncia, mas foi detido num bairro social do Porto.

Está indiciado da prática de "múltiplos" crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes ou em situação de particular vulnerabilidade.

Vai ser presente ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima, para aplicação das respetivas medidas de coação.

