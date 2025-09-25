PJ faz buscas na Câmara de Ponte da Barca

A Câmara Municipal de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, foi esta quinta-feira alvo de buscas pela PJ, confirmou o presidente da autarquia Augusto Marinho.

Contactada pela Lusa, fonte da PJ de Braga confirmou as buscas realizadas durante a manhã de hoje, escusando-se a adiantar mais pormenores.

Segundo o autarca do PSD, os agentes da PJ fizeram uma busca ao departamento de contratação pública para investigar "procedimentos de recrutamento de recursos humanos", alegadamente devido a "denúncias anónimas".

"Vieram buscar documentação sobre vários processos de recrutamento de recursos humanos, desconhecendo se os agentes da PJ foram a outros departamentos por estar fora da Câmara", disse acrescentando que "tudo decorreu normalmente, com total colaboração do município", salientou.

Segundo Augusto Marinho, são "processos antigos", anteriores à sua eleição como presidente da Câmara de Ponte da Barca, pela primeira vez em 2017, escusando-se a pormenorizar por "envolver pessoas".

Augusto Marinho, que concorre agora ao seu terceiro e último mandato, disse não ter ficado "surpreendido" com esta operação da PJ "a duas semanas e meia das eleições autárquicas de 12 de outubro".

O autarca do PSD lamentou o "timing" da operação, mas disse compreender que "são a instituições a funcionarem".

Para Augusto Marinho, a investigação da PJ "é uma questão política".

"Quando se quer chegar à presidência da câmara deve-se ter ideias. Esta não é a minha forma de estar na política. Não é a minha forma de estar na política e quero lamentar esta forma de se estar na política", sublinhou.

[Notícia atualizada às 15h50 de 25 de setembro de 2025 para acrescentar mais detalhes e declarações]