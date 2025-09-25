Prisão preventiva para três suspeitos de ataque a adeptos do FC Porto

Ficam em prisão preventiva três dos elementos dos "casuals" das claques do Sporting alegadamente envolvidos no ataque com cocktails molotov a um carro com adeptos do FC Porto, depois de um jogo de hóquei em patins entre os dois clubes, no passado dia 10 de junho.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro indivíduos entre as passadas segunda e terça-feira. De acordo com a CNN Portugal, o juiz decretou prisão preventiva para três deles, mas deixou um quarto sair em liberdade, por persistirem dúvidas de que tenha participado no ataque.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Os três "casuals" que ficam detidos preventivamente juntam-se a outros três, que foram detidos horas após o crime e a que já tinha sido aplicada a mesma medida de coação. No total, são sete os detidos por alegadamente estarem ligados à emboscada a carro com adeptos do FC Porto, depois de um jogo de hóquei entre os dois clubes, em Lisboa.

Os autores da emboscada, nas imediações do Pavilhão João Rocha, usaram engenhos pirotécnicos, que, para além de deixarem quatro pessoas feridas, destruíram a viatura onde seguiam os adeptos do FC Porto.