  • Noticiário das 9h
  • 25 set, 2025
PSP deteve sete pessoas por tráfico de droga em Lisboa

25 set, 2025 - 09:11 • Lusa

Sete homens com idades entre os 20 e os 54 foram detidos por suspeita de crimes de tráfico de droga.

Sete homens com idades entre os 20 e os 54 anos foram detidos na segunda-feira na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, por suspeita de crimes de tráfico de droga, anunciou, esta quinta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que a investigação direcionou os meios policiais para o Bairro Quinta do Loureiro, onde um grupo de pessoas se dedicava à venda de drogas junto do consumidor final, no período noturno.

A PSP realizou uma operação policial no momento em que os suspeitos procediam à venda dentro de um dos lotes habitacionais.

No âmbito da operação, a PSP apreendeu 211 doses individuais de cocaína, 416 de heroína, 32 doses de haxixe e 1.564 euros em notas e moedas do BCE.

Os sete detidos foram presentes a tribunal, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a seis deles.

