Transportes

Restabelecida circulação ferroviária na Linha de Cascais

25 set, 2025 - 15:48 • Lusa

Circulação de comboios esteve interrompida devido a problema numa catenária.

A circulação ferroviária já foi restabelecida entre as estações de Oeiras e Cascais, no distrito de Lisboa, depois de ter sido interrompida devido a um problema numa catenária, disse à agência Lusa fonte das Infraestruturas de Portugal.

"Restabelecida a circulação normal nas duas vias entre as estações de Oeiras e Cascais a partir das 21h22", indicou a mesma fonte numa nota enviada à Lusa.

Ao início da tarde, a circulação ferroviária na Linha de Cascais fez-se apenas entre as estações do Cais do Sodré, em Lisboa, e Oeiras, devido a um problema numa catenária.

De acordo com fonte da CP, a circulação foi interrompida no restante percurso cerca das 12h30.

Pelas 15h20, as composições começaram a circular nos dois sentidos, entre Oeiras e Cascais, mas apenas por uma via, avançou na altura a Infraestruturas de Portugal, acrescentando que estavam a decorrer os trabalhos necessários à normalização da circulação em ambos os sentidos.

[notícia atualizada às 22h55]

