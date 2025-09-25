"São duas pessoas adultas, mas são como dois bebés." Doenças raras exigem mais dos cuidadores informais

Ser cuidador infotmal de doentes com doenças raras é uma realidade que afeta a qualidade de vida, a saúde física e mental de quem tem por missão cuidar sem pedir nada em troca.

As conclusões são de um estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública em parceria com a União das Associações das Doenças Raras de Portugal (RD Portugal).

Fátima Pereira é um exemplo de cuidadora informal que vive com a missão de apoiar os filhos que sofrem de uma doença rara, um percurso que, diz, cumpre "sem manual de instruções".

Tudo começou enquanto os seus filhos andavam na escola. "Foi mais ou menos a meio do primeiro ciclo", recorda Fátima.

"Depois de muitos exames", surgiu o diagnóstico de Síndrome de Sanfilippo, doença genética rara e progressiva que se reflete em danos neurológicos agravados e problemas físicos. "Pintaram-me um quadro muito grave. Disseram que o muito de vida que eles podiam ter era até aos 18, 19, 20 anos".

"Quando amamos, procuramos dar o nosso melhor"

A partir desse momento, "cada dia tornou-se uma aprendizagem". Fátima diz que "cada coisa que acontecia" era algo de novo. "Íamos lidando com elas o melhor que se podia e o melhor que se sabia."

Quando descobriu a condição rara dos filhos, Fátima deixou de trabalhar para tomar conta deles. Conseguiram o apoio de uma CERCI, depois de passarem alguns anos na escola primária. "A partir daí, foi sempre viver em consultas", diz esta mãe, que se considera "uma sortuda" pelo facto de poder ter o apoio da CERCI durante o dia.´

"Procuramos fazer neste intervalo em que eles não estão o que a gente tem a fazer, para, quando eles chegarem a casa, estarmos disponíveis a 100%", diz Fátima sobre o quotodiano do casal.

"Quando eles chegam a casa, a primeira coisa é mudar a fralda aos dois, depois é dar banho, depois é dar de comer na boca, a um e ao outro, e depois deitá-los", descreve a mãe-cuidadora.

"Quando chega à noite e correu tudo bem, chega aquela sensação de que está tudo descansadinho. Eles estão em paz, estão serenos", relata sem queixume.

Hoje, os filhos de Fátima têm 43 e 38 anos. "São duas pessoas adultas, mas são como dois bebés". Apesar de revelar viver uma situação complicada, Fátima encara "esta aprendizagem" de modo positivo, "Acima de tudo, é demonstrar o amor que a gente sente por eles, porque, quando amamos, procuramos dar o nosso melhor".

É com sentido de missão que Fátima deixa um apelo para famílias que atravessam situações semelhantes de cuidados constantes. Apesar dos "momentos de desânimo" é a fé que dá "força, garra, alento e ânim" para continuar".