Sismo de 4,0 na escala de Richter sentido na região da Madeira

Um sismo de magnitude 4,0 na escala de Richter foi sentido na quarta-feira à noite na região da Madeira, sem registo de danos pessoais ou materiais, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA indicou que o sismo foi registado pelas 23:19 de quarta-feira e teve o seu epicentro a cerca de oito quilómetros a este-nordeste da Deserta Grande.

As Ilhas Desertas compreendem três ilhas: Ilhéu Chão, Deserta Grande e Bugio.

De acordo com a informação disponível até ao comunicado do IPMA, o abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Santa Cruz (ilha da Madeira).

O instituto realçou ainda que caso a situação justifique, serão emitidos novos comunicados.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.