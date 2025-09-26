Agitação marítima. IPMA eleva para aviso laranja cinco distritos no domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso laranja cinco distritos do continente devido à previsão de agitação marítima forte esperada no domingo, e colocou quatro sob aviso amarelo já a partir de sábado.

Numa informação anterior, o IPMA dava conta de que os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja iam estar sob aviso amarelo entre as 03h00 e as 15h00 de domingo, mas na sua nota mais recente elevou para laranja o aviso nestes cinco distritos.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, foi determinado devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de oeste/sudoeste com 5 a 6 metros, podendo atingir os 11 metros de altura máxima.

Estes cinco distritos vão estar também sob aviso amarelo no sábado a partir das 18h00.

Já a partir das 18h00 de sábado, os distritos de Aveiro, Coimbra, Braga e Porto ficam sob aviso amarelo, igualmente devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 e 5 metros, passando a ondas de noroeste.

O aviso amarelo nestes quatro distritos irá vigorar até às 09h00 de domingo.

O estado do tempo em Portugal continental poderá ser afetado a partir de sábado pela passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, que esta a afetar os Açores desde quinta-feira.

O ciclone tropical Gabrielle, que atingiu os Açores nas últimas horas, dirigindo-se agora para o continente, prevendo-se no sábado chuva acompanhada ocasionalmente por trovoada, no litoral oeste.

"Assim, a partir do final de dia 27 [sábado], no litoral oeste, preveem-se períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, estendendo-se ao restante território, em especial ao centro e sul", no domingo, lê-se na nota do IPMA.

O IPMA acrescentou que, adicionalmente, espera-se "um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral, assim como da agitação marítima".

A Proteção Civil açoriana registou 196 ocorrências no arquipélago, sem feridos, e foi necessário realojar 16 pessoas, segundo o balanço mais recente, do final da manhã.

O Governo Regional decretou situação de alerta para o período entre as 18h00 de quinta-feira e as 18h00 de hoje, com o encerramento de serviços e várias proibições, para os grupos Ocidental e Central, mas o fim desta situação foi já decretado, antes da hora prevista. Escolas e serviços públicos mantêm-se, contudo, encerrados.