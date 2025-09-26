Ator Nuno Homem de Sá impedido de se aproximar da ex-namorada

O ator Nuno Homem de Sá está acusado de violência doméstica e fica impedido de se aproximar da ex-namorada Frederica Lima, decidiu esta sexta-feira uma juíza do Tribunal de Loures.

A informação foi avançada aos jornalistas por Alexandre Guerreiro, advogado de Nuno Homem de Sá, em declarações aos jornalistas no final da audiência.

O ator fica a aguardar o desenrolar do processo com Termo de Identidade e Residência (TIR), mas terá de usar uma pulseira eletrónica para não se aproximar da ex-companheira a menos de 500 metros.

Frederica Lima terá de concordar em também usar o dispositivo eletrónico.



Nuno Homem de Sá também fica proibido de contactar com a ex-namorada.

O advogado Alexandre Guerreiro disse aos jornalistas que não tenciona requerer a abertura de instrução e prefere ir diretamente para julgamento.

"Estou insatisfeito por estamos aqui num processo em que Nuno Homem de Sá é manifestamente inocente e, acima de tudo, por a meritíssima juíza admitir que existem contradições sobretudo nos eventos a seguir ao fim da relação a 3 de dezembro de 2023", declarou o advogado.