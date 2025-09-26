Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ator Nuno Homem de Sá impedido de se aproximar da ex-namorada

26 set, 2025 - 18:02 • Ricardo Vieira

Conhecidas as medidas de coação para Nuno Homem de Sá, num processo em que é acusado de violência doméstica pela ex-namorada.

A+ / A-

O ator Nuno Homem de Sá está acusado de violência doméstica e fica impedido de se aproximar da ex-namorada Frederica Lima, decidiu esta sexta-feira uma juíza do Tribunal de Loures.

A informação foi avançada aos jornalistas por Alexandre Guerreiro, advogado de Nuno Homem de Sá, em declarações aos jornalistas no final da audiência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ator fica a aguardar o desenrolar do processo com Termo de Identidade e Residência (TIR), mas terá de usar uma pulseira eletrónica para não se aproximar da ex-companheira a menos de 500 metros.

Frederica Lima terá de concordar em também usar o dispositivo eletrónico.

Nuno Homem de Sá também fica proibido de contactar com a ex-namorada.

O advogado Alexandre Guerreiro disse aos jornalistas que não tenciona requerer a abertura de instrução e prefere ir diretamente para julgamento.

"Estou insatisfeito por estamos aqui num processo em que Nuno Homem de Sá é manifestamente inocente e, acima de tudo, por a meritíssima juíza admitir que existem contradições sobretudo nos eventos a seguir ao fim da relação a 3 de dezembro de 2023", declarou o advogado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 26 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado