Frente Comum ameaça convocar greve nacional da Administração Pública para 24 de outubro

A Frente Comum avançou esta sexta-feira que vai convocar uma greve geral de trabalhadores da Administração Pública para 24 de outubro, caso o Governo não melhore a proposta de atualização dos salários.

"O que vamos fazer é promover uma greve que se vai realizar no dia 24 de outubro, uma greve nacional dos trabalhadores da Administração Pública de 24 horas, se o Governo não chegar a um ponto que permita uma assinatura [de um acordo] da estrutura mais representativa de trabalhadores da Administração Pública, que somos nós", afirmou o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião negocial com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garridos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Frente Comum adiantou que o Governo propôs um aumento de 56,58 euros em 2026, 60,52 euros em 2027 e 2028 - mantendo o que estava previsto no acordo assinado em 2024 - e a extensão do acordo até 2029, com aumento também de 60,52 euros.

Para a estrutura, "esta proposta era inaceitável quando foi colocada pela primeira vez, hoje ainda é mais inaceitável", tendo em conta o aumento do custo de vida.

"Nós continuamos com os mesmos salários, ou seja, estamos a promover um caminho de empobrecimento", vincou o coordenador da Frente Comum, apontando que "o Governo tem todas as condições para inverter este processo, até para desmarcar esta greve, tem é de dar resposta e a resposta está muito longe de acontecer, pelo menos para já".