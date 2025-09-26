Frente Comum ameaça convocar greve nacional da Administração Pública para 24 de outubro

26 set, 2025 - 13:48 • Catarina Severino Alves
A Frente Comum avança que vai convocar uma greve nacional dos trabalhadores da Administração Pública para 24 de outubro caso o Governo não altere a proposta de atualização dos salários.
A garantia é deixada pelo coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, que considera inaceitável que o Governo mantenha nos 56,58 euros o aumento da base remuneratória para 2026.
"O que vamos fazer é promover uma greve que se vai realizar no dia 24 de outubro, uma greve nacional dos trabalhadores da administração pública de 24 horas, se o governo não chegar a um ponto que permita uma assinatura da estrutura mais representativa de trabalhadores da administração pública, que somos nós", garantiu, à Renascença, Sebastião Santana, depois de reunir com a secretária de Estado da Administração Pública.