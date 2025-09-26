Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Frente Comum ameaça convocar greve nacional da Administração Pública para 24 de outubro

26 set, 2025 - 13:48 • Catarina Severino Alves

Paralisação de 24 horas irá acontecer caso o Governo não altere a proposta de atualização dos salários, garante o sindicato.

A+ / A-

A Frente Comum avança que vai convocar uma greve nacional dos trabalhadores da Administração Pública para 24 de outubro caso o Governo não altere a proposta de atualização dos salários.

A garantia é deixada pelo coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, que considera inaceitável que o Governo mantenha nos 56,58 euros o aumento da base remuneratória para 2026.

"O que vamos fazer é promover uma greve que se vai realizar no dia 24 de outubro, uma greve nacional dos trabalhadores da administração pública de 24 horas, se o governo não chegar a um ponto que permita uma assinatura da estrutura mais representativa de trabalhadores da administração pública, que somos nós", garantiu, à Renascença, Sebastião Santana, depois de reunir com a secretária de Estado da Administração Pública.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 26 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano