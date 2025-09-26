Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Furacão Gabrielle. 16 pessoas desalojadas e 196 ocorrências nos Açores

26 set, 2025 - 07:24 • João Malheiro

O período crítico já passou e o IPMA baixou os níveis de aviso em todo o Arquipélago.

A+ / A-
Ponta Delgada. Foto: Pedro Nunes/Reuters
Ponta Delgada. Foto: Pedro Nunes/Reuters
Concelho de Lagoa. Foto: Eduardo Costa/Lusa
Concelho de Lagoa. Foto: Eduardo Costa/Lusa

[Atualizado às 13h30]

Desde a meia-noite, a Proteção Civil dos Açores registou várias ocorrências, concentradas no grupo central. Pelas 13h30, havia registo de 196 ocorrências.

Das 196 ocorrências, 136 estavam resolvidas, enquanto as restantes continuam em desenvolvimento, segundo uma atualização da Proteção Civil, pelas 13h30.

A maioria das ocorrências tratou-se de queda de árvores, de postes e além de um dano numa cobertura, não havendo registo de vítimas.

No entanto, há 16 pessoas que tiveram de ser realojadas, nas ilhas da Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa.

O Furacão Gabrielle está a reduzir intensidade e passou a ser uma depressão pós-tropical. O período crítico já passou e o IPMA baixou os níveis de aviso em todo o Arquipélago.

Furacão Gabrielle. IPMA baixa níveis de avisos em todas as ilhas

Furacão Gabrielle. IPMA baixa níveis de avisos em todas as ilhas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)(...)

A agitação marítima foi menos severa do que o previsto e "o pior já passou", segundo a Proteção Civil.

O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22h00 locais de quinta-feira e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o "período mais crítico" seja durante a madrugada.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA - o mais grave numa escala de três - até sexta-feira de manhã.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18h00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 26 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano