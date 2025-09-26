Furacão Gabrielle. Há 32 ocorrências a registar nos Açores

Desde a meia-noite, a Proteção Civil dos Açores registou várias ocorrências, concentradas no grupo central. Pelas 07h00 havia 32 ocorrências a registar.

A maioria queda de árvores, de postes e um dano numa cobertura - não havendo registo de vítimas.

Há pelo menos 16 voos da companhia aérea SATA cancelados, até agora.

O Furacão Gabrielle está a reduzir intensidade e passou a ser uma depressão pós-tropical.

O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22h00 locais de quinta-feira e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o "período mais crítico" seja durante a madrugada.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA - o mais grave numa escala de três - até sexta-feira de manhã.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18h00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.