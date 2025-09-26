Furacão Gabrielle. IPMA baixa níveis de avisos em todas as ilhas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) baixou os níveis de aviso meteorológico nos Açores, devido à passagem da tempestade pós-tropical Gabrielle.

As ilhas do grupo Central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa) estavam sob aviso vermelho (o mais grave de três) devido a vento e agitação marítima até às 12:00 locais (13:00 em Lisboa).

Com a atualização do IPMA, passam a estar, nesse período, sob aviso laranja devido à agitação marítima, e sob aviso amarelo devido ao vento.

Estava também previsto um aviso laranja por agitação marítima, entre as 12:00 e as 18:00, que baixa para amarelo e apenas no período entre as 12:00 e as 15:00.

Já no grupo Ocidental (Flores e Corvo), o IPMA tinha emitido um aviso laranja para agitação marítima, entre as 09:00 e as 15:00, que baixa para amarelo, terminando às 12:00.

Nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) mantêm-se avisos laranja para vento até às 12:00 e para agitação marítima até às 15:00.

Anteriormente, estava previsto que vigorasse o aviso laranja para vento até às 15:00, que baixa para amarelo nesse período.

Até às 18:00 mantém-se também o aviso amarelo relativo à agitação marítima nestas duas ilhas.

O aviso amarelo previsto devido à precipitação também termina mais cedo, no grupo Oriental, às 12:00 e não às 18:00.

Estava previsto que o ciclone tropical Gabrielle passasse pelos Açores como furacão de categoria 1, mas transformou-se em tempestade pós-tropical.

O período mais crítico da tempestade ocorreu entre as 03:00 e as 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa), com maior incidência nas ilhas Graciosa, Faial e Terceira.

O Governo Regional declarou situação de alerta entre as 18:00 de quinta-feira e a mesma hora de hoje, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.