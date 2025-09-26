Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Gaza. Parlamento recomenda que Portugal acolha crianças com necessidades médicas urgentes

26 set, 2025 - 14:07 • Lusa

Resolução do PAN foi aprovada com a abstenção do PSD, Chega e CDS.

A+ / A-

O parlamento recomendou esta sexta-feira ao Governo que ative "mecanismos urgentes" para que seja possível acolher crianças da Faixa de Gaza que precisem de cuidados médicos urgentes, uma resolução do PAN aprovada com a abstenção do PSD, Chega e CDS.

A votação do texto final do projeto de resolução do PAN, que tinha sido aprovado na generalidade em 11 de julho, aconteceu hoje no plenário do parlamento e contou com os votos a favor do PS, IL, Livre, PCP, BE e JPP e da proponente Inês de Sousa Real, tendo-se abstido apenas os deputados do PSD, Chega e CDS-PP.

O parlamento quer que o Governo "ative, com caráter de urgência, os mecanismos diplomáticos e diligências necessárias para o acolhimento de crianças provenientes da Faixa de Gaza, em necessidade de cuidados médicos urgentes".

O executivo deve, segundo esta recomendação, disponibilizar, através do Serviço Nacional de Saúde o "tratamento adequado das referidas crianças, assegurando também o acolhimento de familiar acompanhante".

"Coopere com o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e demais instituições internacionais para garantir o transporte seguro e célere das mencionadas crianças", propõe ainda.

O parlamento quer que o Governo Informe regularmente a Assembleia da República sobre os avanços neste processo e o número de crianças acolhidas.

"Promova, com caráter de urgência, os mecanismos diplomáticos e diligências necessárias junto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados para que seja conferida autorização para a retirada de crianças órfãs desacompanhadas da Faixa de Gaza", pede ainda.

Portugal reconheceu hoje no domingo o Estado da Palestina, um anúncio foi feito pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, numa declaração na Missão Permanente de Portugal junto das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Paulo Rangel afirmou então que Portugal vai procurar usar "todos os instrumentos diplomáticos" à disposição para convencer Israel da posição portuguesa de reconhecimento do Estado palestiniano e de que essa decisão "visa precisamente defender a segurança" israelita.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado