Governo candidata Porto à sede da nova Autoridade Aduaneira da UE

O Governo português vai apresentar uma candidatura europeia para sediar em Portugal, no Porto, a nova Autoridade Aduaneira da União Europeia (UE), anunciou na sexta-feira o Ministério das Finanças.

Num comunicado às redações, o ministério adianta que o executivo "vai avançar com uma candidatura ao processo de seleção da sede da nova Autoridade Aduaneira Europeia -- European Union Customs Authority (EUCA)", por considerar que "Portugal reúne as condições necessárias para assegurar as instalações desta nova entidade".

A Autoridade Aduaneira da UE é uma nova agência, proposta pela Comissão Europeia em 2023, que terá como na tarefa coordenar a gestão dos riscos alfandegários entre as diferentes administrações aduaneiras dos Estados-membros da UE.

Para o Governo português, a localização geográfica do país é uma das vantagens da candidatura. "O país é a porta de entrada natural para o comércio transatlântico e intercontinental na Europa, com uma extensa fronteira marítima, tendo uma grande tradição em matéria aduaneira", sustenta o ministério no comunicado.