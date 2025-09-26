Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Governo candidata Porto à sede da nova Autoridade Aduaneira da UE

26 set, 2025 - 13:01 • Lusa

A Autoridade Aduaneira da UE é uma nova agência, proposta pela Comissão Europeia em 2023, que terá como na tarefa coordenar a gestão dos riscos alfandegários entre as diferentes administrações aduaneiras dos Estados-membros da UE.

A+ / A-

O Governo português vai apresentar uma candidatura europeia para sediar em Portugal, no Porto, a nova Autoridade Aduaneira da União Europeia (UE), anunciou na sexta-feira o Ministério das Finanças.

Num comunicado às redações, o ministério adianta que o executivo "vai avançar com uma candidatura ao processo de seleção da sede da nova Autoridade Aduaneira Europeia -- European Union Customs Authority (EUCA)", por considerar que "Portugal reúne as condições necessárias para assegurar as instalações desta nova entidade".

A Autoridade Aduaneira da UE é uma nova agência, proposta pela Comissão Europeia em 2023, que terá como na tarefa coordenar a gestão dos riscos alfandegários entre as diferentes administrações aduaneiras dos Estados-membros da UE.

Para o Governo português, a localização geográfica do país é uma das vantagens da candidatura. "O país é a porta de entrada natural para o comércio transatlântico e intercontinental na Europa, com uma extensa fronteira marítima, tendo uma grande tradição em matéria aduaneira", sustenta o ministério no comunicado.

Ao mesmo tempo, refere, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) portuguesa "tem um forte historial de inovação, particularmente na digitalização dos procedimentos aduaneiros" e o país está "bem posicionado e com capacidade para formar e atrair quadros técnicos altamente especializados" através das universidades e centros de investigação.

Relativamente à escolha do Porto como cidade candidata para localizar a agência, o Ministério das Finanças afirma que, tendo em conta os critérios de seleção, a cidade é a "mais adequada, assegurando boas acessibilidades e infraestruturas, condições de acesso ao mercado de trabalho e ensino, segurança e qualidade de vida".

No comunicado, o executivo não adianta onde, na cidade, prevê instalar a nova agência, caso Portugal vença a candidatura.

A Autoridade Aduaneira da UE deve estar estabelecida a partir de 2026, cabendo à Comissão Europeia a responsabilidade pelo início do funcionamento.

Segundo o Ministério das Finanças, "a sede que vier a ser escolhida deverá estar preparada para acolher a EUCA em 2026, esperando-se que, em 2034, venham a trabalhar nessas instalações cerca de 250 funcionários".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 26 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano