Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio. Um dos bombeiros feridos em Montalegre foi considerado grave

26 set, 2025 - 22:15 • Lusa

O ferido grave foi transportado de helicóptero para o Hospital de Gaia, encontrando-se estável, mas com queimaduras nos membros inferiores.

A+ / A-

Um dos bombeiros feridos hoje no combate ao incêndio em Mourilhe, Montalegre, foi considerado grave, está estável mas com queimaduras nas pernas, segundo informou a corporação de Salto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Num comunicado assinado pelo comandante Hernâni Carvalho e o presidente da associação humanitária, Valentim Santos, é referido que dois dos seus operacionais sofreram ferimentos num incêndio que lavra no concelho de Montalegre.

O ferido grave foi transportado de helicóptero para o Hospital de Gaia, encontrando-se estável, mas com queimaduras nos membros inferiores.

O outro bombeiro foi considerado ferido leve e foi assistido no Serviço de Urgência Básica, do Centro de Saúde de Montalegre, por precaução.

O terceiro ferido é o adjunto dos bombeiros de Montalegre, que foi transportado para o Hospital de Chaves.

"Estamos, e estaremos, a acompanhar toda a situação atual e terão todo nosso apoio na recuperação, que temos a firme convicção será rápida", referem o comandante e presente dos bombeiros de Salto, corporação do concelho de Montalegre, no norte do distrito de Vila Real. .

Deixaram ainda um agradecimento pelo trabalho e empenho dos restantes elementos da corporação de Salto e de todos os envolvidos neste incêndio.

"A nossa primeira palavra vai necessariamente para os familiares dos nossos bombeiros, com total solidariedade, principalmente às esposas e aos filhos - vocês sabem o que eles amam os bombeiros, o que dão por esta causa, a coragem que têm e a fibra que sempre demonstram, que agora não será diferente e acreditamos seja apenas um grande susto", acrescentam.

O combate ao incêndio em Mourilhe foi reforçado, encontrando-se mobilizados para esta ocorrência, pelas 18:30, 178 operacionais, 44 viaturas e 15 viaturas.

O fogo lavra em zona de mato, pinhal e de Souto, estando o combate a ser dificultado pelo vento forte que se faz sentir no local e pelos fracos acessos. .

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 26 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado