"Marionetas na cidade". Festival de Alcobaça já acolhe "uma segunda geração de espectadores"

O Festival "Marionetas na Cidade", em Alcobaça volta com a 28.ª edição, a partir de sábado e até 5 de outubro.

Alcobaça volta, assim, a ser palco de "uma seleção de espetáculos muito variada" para criar "uma programação abrangente de públicos, de estilos de criação e também de construção e manipulação de bonecos", diiz à Renascença José Gil, memebro da Companhia de teatro S.A. Marionetas e também responsável pela organização.

"Fazemos sempre questão de procurar coisas que estão a acontecer agora, projetos recentes, mas também projetos inovadores e projetos emergentes de artistas que trabalham a arte da marioneta", explica.

José Gil sublinha que nestes 28 anos de atividade foi uma prioridade levar ao festival nomes portugueses: "Achámos que fazia sentido ter um festival muito dedicado às criações feitas em Portugal por portugueses e não só, mas pessoas que estão aqui residentes."

"Desde espetáculos para pessoas mais velhas, para pessoas mais novas, desde espetáculos clássicos, como o Teatro Dom Roberto ou o Teatro Tradicional Português, como coisas mais contemporâneas, como o Quantum e outros, o Sangue de Toma e o Cabral e Voltaire", vão preencher nove dias de festival.

A organização sente que, ao longo das quase 30 edições, foram criados criámos públicos. "Criámos pessoas que gostam desta arte e que estão já a transmitir isso para os seus filhos".

"Para nós, é gratificante", diz José Gil, assumindo também orgulho pelo factro de, ao longo dos 28 anos de organização, o festival ter conseguido criar "um público fiel".

"Ainda há pouco tempo tivemos uma família que cresceu com o festival, portanto são pessoas que já têm filhos, já têm 28 anos, já têm filhos, já com alguma idade, portanto já passámos a uma segunda geração de espectadores".

Serão 13 os espetáculos desta edição. Vão espalhar-se por nove diferentes espaços da cidade que acolhem espetáculos como "Quantum, um espetáculo de marionetas em grande escala no dia 27 de setembro, em frente ao Mosteiro de Alcobaça" ou a exibição "da Companhia Fio de Azeite, no Cine Teatro de Alcabaça, que é o Menino Eterno".

Para além dos espetáculos, o Festival de Marionetas de Alcobaça oferece ao público várias exposições no Armazém das Artes e pelas montras do comércio da cidade de Alcobaça. "A exposição que tem o tema o amor nas criações da Companhia S.A. Marionetas, e uma espécie de "making of" com fotografias, vídeos e desenhos do Quantum", sublinha José Gil.

"A cereja no topo do bolo" será a presença das marionetas da série da RTP "Felp", que "vão estar pela primeira vez fora do ecrã".