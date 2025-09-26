Motoristas de TVDE manifestam-se contra suspensão de licenças com buzinão no Funchal

Cerca de 50 viaturas TVDE participaram esta sexta-feira num buzinão no Funchal, Madeira, gerando algum constrangimento no trânsito, em protesto pela decisão do Governo Regional de suspender a emissão de novas licenças durante seis meses. "O Governo Regional não fala connosco, não compreendemos porquê. Já enviámos vários pedidos de reunião, até hoje nunca nenhum foi atendido", disse Valter Pereira, vice-presidente da Associação Nacional Movimento TVDE, responsável pela organização do protesto. Em 12 de setembro, o executivo madeirense (PSD/CDS-PP) publicou no Jornal Oficial da região uma resolução que "determina a suspensão, a título transitório, da atribuição e emissão de licenças e averbamentos de operador TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica), no território da Região Autónoma da Madeira, e da atribuição e emissão de licenças de motoristas de TVDE, pelo período de 6 meses", a contar da data de entrada em vigor do diploma. Valter Pereira disse que esta medida prejudicou à partida cerca de 80 pessoas que aguardavam a emissão de licença.

"Isto significa que as pessoas que investiram para ter o seu certificado de motorista de TVDE na Região Autónoma da Madeira viram-se suspensas de exercer funções e de recuperar o valor investido na formação", explicou. O vice-presidente da Associação Nacional Movimento TVDE advertiu, por outro lado, que, apesar da resolução do executivo, continuam a ser ministrados cursos de formação para motoristas do setor. "É um dos maiores erros do Governo Regional", disse, acrescentado: "Primeiro deveria suspender as novas formações, para depois então emitir o projeto de resolução". O protesto dos motoristas TVDE começou com a concentração de viaturas junto ao Estádio dos Barreiros, seguindo em caravana para o centro do Funchal, com pararam no passeio em frente à Quinta Vigia, sede da Presidência do Governo Regional, rumando depois para o largo em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, e, por fim, para a Rua do Seminário, onde se localiza a Direção Regional dos Transportes Terrestres. O buzinão gerou alguns constrangimentos no trânsito, mas não há registo de incidentes.