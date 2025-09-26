Três bombeiros feridos em combate a incêndio em Montalegre

Três bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros durante o combate a um incêndio que começou esta sexta-feira na zona de Mourilhe, concelho de Montalegre, segundo o comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso.

Artur Mota disse à agência Lusa que os bombeiros, dois da corporação de Salto e outro de Montalegre, ficaram feridos durante o combate ao fogo que deflagrou pelas 14h14 de hoje, na zona de Mourilhe, no concelho do norte do distrito de Vila Real.

O comandante adiantou que um dos operacionais terá ficado com queimaduras de primeiro e segundo grau nas pernas, sendo os três considerados feridos leves.

Os operacionais foram assistidos pelo INEM no local, com o bombeiro ferido com queimaduras a ser transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar o que, segundo Artur Mota, é um procedimento normal em situações que envolvem elementos da Proteção Civil.

O fogo lavra em zona de mato, estando o combate a ser dificultado pelo vento forte que se faz sentir no local e pelos fracos acessos.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 16h45 estavam mobilizados para o combate a este incêndio 101 operacionais, 24 viaturas e 13 meios aéreos.