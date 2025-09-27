Associação de vítimas de abuso sexual na Igreja protesta em frente ao Parlamento

A associação Coração Silenciado, que reúne vítimas de abuso sexual na Igreja, protesta este sábado junto à Assembleia da República, em Lisboa, contra a "falta de transparência" da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e inação do Estado.

O protesto acontece um dia depois de a CEP ter anunciado que validou até ao momento 77 dos 84 pedidos de compensação financeira recebidos e que a comissão de fixação de compensações vai entrar em funcionamento ainda durante este mês de setembro.

Em declarações à Lusa, António Grosso, membro da Coração Silenciado, disse que a comissão de compensações financeiras às vítimas de abuso sexual deveria ter iniciado os seus trabalhos no primeiro dia de setembro e, apesar de a CEP ter indicado que esta comissão vai começar a funcionar ainda este mês, "não se sabe quando estará completa, porque é composta por sete elementos".

A associação Coração Silenciado critica ainda o processo de entrevistas às vítimas, que nos últimos meses recordaram os abusos sexuais de que foram alvo, considerando que este foi "um processo de revitimização muito duro" e considera que existe "falta de transparência" por parte da CEP.

O protesto vai acontecer à frente da Assembleia da República também como crítica à "atitude inerte" do Estado português, "pelo facto de não ter feito nada, ou promovido nada de especial relativamente a este tema", acrescentou António Grosso.