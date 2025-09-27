Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

abusos

Associação de vítimas de abuso sexual na Igreja protesta em frente ao Parlamento

27 set, 2025 - 08:34 • Lusa

O protesto vai acontecer à frente da Assembleia da República também como crítica à "atitude inerte" do Estado português, "pelo facto de não ter feito nada, ou promovido nada de especial relativamente a este tema", acrescentou António Grosso.

A+ / A-

A associação Coração Silenciado, que reúne vítimas de abuso sexual na Igreja, protesta este sábado junto à Assembleia da República, em Lisboa, contra a "falta de transparência" da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e inação do Estado.

O protesto acontece um dia depois de a CEP ter anunciado que validou até ao momento 77 dos 84 pedidos de compensação financeira recebidos e que a comissão de fixação de compensações vai entrar em funcionamento ainda durante este mês de setembro.

Em declarações à Lusa, António Grosso, membro da Coração Silenciado, disse que a comissão de compensações financeiras às vítimas de abuso sexual deveria ter iniciado os seus trabalhos no primeiro dia de setembro e, apesar de a CEP ter indicado que esta comissão vai começar a funcionar ainda este mês, "não se sabe quando estará completa, porque é composta por sete elementos".

A associação Coração Silenciado critica ainda o processo de entrevistas às vítimas, que nos últimos meses recordaram os abusos sexuais de que foram alvo, considerando que este foi "um processo de revitimização muito duro" e considera que existe "falta de transparência" por parte da CEP.

O protesto vai acontecer à frente da Assembleia da República também como crítica à "atitude inerte" do Estado português, "pelo facto de não ter feito nada, ou promovido nada de especial relativamente a este tema", acrescentou António Grosso.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado