Circulação de comboios entre Oeiras e Cascais já foi restabelecida

27 set, 2025 - 18:28
A circulação ferroviária na Linha de Cascais que esteve este sábado suspensa entre Oeiras e Cascais já foi retomada, disse à agência Lusa fonte da CP.
A circulação entre este troço esteve suspensa desde o início da manhã devido a um problema numa catenária, cuja intervenção esteve a ser realizada pela Infraestruturas de Portugal (IP).
À Lusa, a IP acrescentou que a circulação foi restabelecida e está normalizada "entre Oeiras e S. Pedro a partir das 16:30", sendo que entre "S. Pedro e Cascais a circulação processa-se em via única nos dois sentidos, como anteriormente previsto".