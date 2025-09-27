Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Circulação de comboios entre Oeiras e Cascais já foi restabelecida

27 set, 2025 - 18:28

A circulação entre este troço esteve suspensa desde o início da manhã devido a um problema numa catenária.

A+ / A-

A circulação ferroviária na Linha de Cascais que esteve este sábado suspensa entre Oeiras e Cascais já foi retomada, disse à agência Lusa fonte da CP.

A circulação entre este troço esteve suspensa desde o início da manhã devido a um problema numa catenária, cuja intervenção esteve a ser realizada pela Infraestruturas de Portugal (IP).

À Lusa, a IP acrescentou que a circulação foi restabelecida e está normalizada "entre Oeiras e S. Pedro a partir das 16:30", sendo que entre "S. Pedro e Cascais a circulação processa-se em via única nos dois sentidos, como anteriormente previsto".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado