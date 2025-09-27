Depressão Gabrielle coloca sete distritos sob aviso laranja de chuva este domingo

A depressão Gabrielle chega a Portugal por volta da meia-noite deste sábado e vai entrar pelo distrito de Aveiro.

Em resposta, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado sete distritos continentais sob aviso laranja no domingo devido à chuva, mantendo-se o aviso laranja para cinco distritos devido à agitação marítima.

Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu vão estar sob aviso laranja a partir das 0h00 e até às 6h00, enquanto Castelo Branco e Guarda vão estar sob aviso laranja entre as 3h00 e as 9h00 de domingo. Esperam-se ainda vento com rajadas entre os 80 e os 90 km/h.

Todos os outros distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, com Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo devido ao vento forte até às 18h00 de domingo, com esse aviso a prolongar-se até às 12:00 de domingo em Santarém.

De acordo com o IPMA, a precipitação pode ser por vezes forte e "poderá ser ocasionalmente acompanhada de trovoada, em especial no litoral oeste e até meio da manhã" de domingo.

Mantém-se, contudo, o aviso laranja no domingo para os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja devido à agitação marítima, com ondas de oeste/sudoeste com 05 a 06 metros, podendo atingir os 11 metros de altura máxima.

O aviso laranja está em vigor até às 09:00 de domingo para Leiria e Lisboa, estendendo-se até às 12:00 em Setúbal e até às 15:00 para Beja e Faro.

O IPMA informou que permanece alguma incerteza relativamente à trajetória da depressão pós-tropical Gabrielle, que afetou primeiro o arquipélago dos Açores na quinta-feira.

A Proteção Civil açoriana registou 196 ocorrências no arquipélago, sem feridos, e foi necessário realojar 16 pessoas, segundo o balanço mais recente, do final da manhã.

O Governo Regional decretou situação de alerta para o período entre as 18:00 de quinta-feira e as 18:00 de hoje, com o encerramento de serviços e várias proibições, para os grupos Ocidental e Central, mas o fim desta situação foi já decretado, antes da hora prevista. Escolas e serviços públicos mantêm-se, contudo, encerrados.

Depois da depressão Gabrielle vão ser observadas subidas da temperatura, especialmente das máximas, com os termómetros a ultrapassarem os 30 ºC na quarta e quinta-feira.

[notícia atualizada às 00h12 de domingo]