Fogo em Arganil mobiliza mais de 170 operacionais

27 set, 2025 - 18:52 • Lusa
Um incêndio florestal deflagrou às 16:47 deste sábado em Rochel, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, e duas horas depois estava a mobilizar 171 operacionais.
Segundo a página da Proteção Civil, os mais de uma centena de operacionais estavam ainda a contar com o auxílio de 46 veículos.
Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra informou que, pelas 17:30, o incêndio ainda se encontrava ativo, "com uma frente, de cerca de 200 metros".