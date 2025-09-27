Incêndios. Fogo em Montalegre perto de ficar dominado

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Mourilhe, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, e que provocou ferimentos em três bombeiros, um considerado grave, está quase dominado, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Artur Mota, adiantou à Lusa que o combate durante a noite de sexta-feira correu como esperado e que o fogo estava praticamente controlado.

"Estão a progredir lentamente por causa dos acessos difíceis, mas só tem um flanco com cerca de 200 metros por dominar", detalhou Artur Mota.

O fogo lavrou em zona de mato e o combate foi dificultado pelo vento forte que se fez sentir no local e pelos fracos acessos.

A evolução no combate deveu-se depois à perda de força do vento, conjugada com a intervenção musculada dos bombeiros dos dois lados da fronteira, envolvendo cinco meios aéreos, três brigadas e uma máquina de rastos espanhóis.

Três dos bombeiros portugueses envolvidos no combate às chamas sofreram ferimentos na sexta-feira à tarde, um deles graves, com queimaduras nas pernas, segundo informou em comunicado a corporação de Salto.

O ferido grave foi transportado de helicóptero para o hospital de Vila Nova de Gaia, encontrando-se estável, acrescentou a corporação.

Artur Mota referiu à Lusa, pelas 23:30 de sexta-feira, que os dois feridos leves já tiveram alta.

Pelas 00:15, mantinha-se no local 157 operacionais, apoiados por 50 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em Tortosendo, concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, deflagrou pelas 23:00 de sexta-feira um incêndio que mobilizava pelas 00:15 de hoje 56 operacionais, apoiados por 16 viaturas.