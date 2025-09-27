Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Segurança

Militar da GNR fora de serviço agredido em Viana do Alentejo por três homens

27 set, 2025 - 13:50 • Lusa

De acordo com a mesma fonte, a rixa foi travada pelo militares da GNR que se encontravam de serviço naquele local e que detiveram, de seguida, os três homens.

A+ / A-

Um militar da GNR que se encontrava fora de serviço sofreu na madrugada de sábado ferimentos na sequência de uma agressão, que envolveu mais três homens, em Viana do Alentejo, no distrito de Évora, revelou fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR explicou à agência Lusa que os três homens, entre os 33 e 42 anos, abordaram o militar, tendo-se desencadeado uma pequena rixa num espaço onde está a decorrer uma feira, cerca das 04h00.

De acordo com a mesma fonte, a rixa foi travada pelo militares da GNR que se encontravam de serviço naquele local e que detiveram, de seguida, os três homens.

A fonte da GNR acrescentou ainda que o militar que se encontrava fora de serviço sofreu alguns ferimentos na zona da cabeça e foi transportado para o hospital de Évora, para observação.

Na sequência desta ação, um outro militar da GNR sofreu algumas escoriações na zona da face, mas não necessitou de assistência médica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado