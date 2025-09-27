Organizações que combatem desperdício salvaram 8.000 toneladas de comida em 2024

Empresas e organizações que combatem o desperdício alimentar salvaram mais de 8.000 toneladas de comida, em 2024, disseram as entidades, a propósito do dia internacional da consciencialização sobre perdas e desperdício alimentar, que se assinala na segunda-feira.

A "Refood" recolhe comida de supermercados, restaurantes, refeitórios entre outros fornecedores e dá-a a pessoas e famílias que necessitem.

Segundo o seu fundador e presidente da direção, Hunter Halder, a "Refood" entrega 250.000 refeições por mês. No ano passado, foram entregues três milhões de refeições o que evitou 1.500 toneladas de desperdício alimentar. Segundo a "Refood", houve 7.300 beneficiários e mais de 1.700 beneficiários indiretos (instituições).

Em 2022, foram resgatadas mais de 2.501.314 refeições, 7.845 beneficiários foram ajudados e 1.250 toneladas de desperdício alimentar foram evitadas.

A "Refood", que surgiu em 2011, está presente em 68 freguesias do país e tem 2.400 estabelecimentos parceiros. "As maiores conquistas da "Refood" são os impactos que temos nas vidas das pessoas. (...) Se há uma família com crianças e de repente, não têm alimentação, assegurar esta alimentação tem um impacto muito forte nesta família, nestas pessoas", indicou à Lusa Hunter Halder.

Outra organização portuguesa que luta contra o desperdício alimentar é a Fruta Feia. A cooperativa, que luta contra o desperdício alimentar de frutas e legumes devido ao aspeto dos produtos, consegue evitar um desperdício de 23 toneladas por semana.

"Estamos a evitar por semana 23 toneladas de desperdício e até à data já evitámos 7.200 toneladas de desperdício", precisou a fundadora e presidente da Fruta Feia, Isabel Soares.

A cooperativa surgiu em 2013, nesse ano a Fruta Feia evitava um desperdício de 500 quilogramas por semana e ao longo dos anos a quantidade de desperdício alimentar continuou a aumentar.

"Em 2022 evitámos 883.360 quilogramas de desperdício e em 2024 evitámos 1.050.615 quilogramas de desperdício", disse Isabel Soares.

A cooperativa sem fins lucrativos compra aos agricultores os produtos que eles não conseguem vender por serem "muito pequeninos" ou noutros casos "muito grandes" ou porque têm uma "forma estranha", explicou Isabel Soares.

Os produtos comprados aos agricultores são colocados em cabazes que são vendidos aos consumidores associados à Fruta Feia. A cooperativa tem 13 pontos de entrega em Lisboa e seis pontos de entrega no Porto.

Em Portugal, para combater o desperdício alimentar, também existe a organização e aplicação para telemóvel da empresa "Too Good To Go".

A empresa recolhe a comida de estabelecimentos, como por exemplo em restaurantes, que não foi consumida e vende a um preço mais barato do que o original.

No ano passado, através da aplicação "Too Good To Go" foram salvas 6.500 toneladas de alimentos, disse à Lusa o diretor interino da "Too Good to Go" em Portugal, Tiago Figueiredo.

"Em Portugal já salvámos mais de 6,5 milhões de "Surprise Bags" (embalagens de alimentos que não são vendidos pelos estabelecimentos)", disse o diretor. No ano passado foram vendidas mais de 1.576.880 milhões de "Surprise Bags", ou seja, 1.576 toneladas de alimentos foram salvas, considerou.

Em 2021, mais de 793.000 milhões de "Surprise Bags" foram vendidas e 793 toneladas de alimentos foram salvas.

A aplicação "Too Good To Go" tem mais de dois milhões de utilizadores em Portugal mais de 4.000 mil estabelecimentos parceiros, como restaurantes, pastelarias, super e minimercados, entre outros.

A empresa "Too Good To Go" foi fundada em 2016, na Dinamarca e chegou a Portugal em 2019.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, foram desperdiçadas 1,93 milhões de toneladas de alimentos em 2023, um aumento ligeiro de 0,3% face a 2022.