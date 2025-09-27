"Quero que acabe o mais cedo possível." Atrasos na investigação à Spinumviva não são culpa sua, diz Montenegro

"Eu estou muito tranquilo, como estive sempre. Quero que essa averiguação acabe o mais cedo possível. Não é por mim que ela está atrasada, isso que fique muito claro", disse aos jornalistas Luís Montenegro.

Luís Montenegro está tranquilo e quer que o processo termine o mais rápido possível. Além disso, garante, a demora no processo de averiguação aos negócios da Spinumviva não é culpa sua. O primeiro-ministro reagia assim a uma notícia do Público , à margem de uma ação de pré-campanha para as eleições autárquicas em S. João da Madeira, no distrito de Aveiro.

Confrontado com a notícia do Público — que aponta uma alegada insinuação do gabinete do primeiro-ministro sobre motivações políticas das autoridades que investigam o caso — Montenegro rejeitou essa interpretação. “O meu gabinete disse ao Público que eu recebi dois pedidos de esclarecimento: um durante a campanha legislativa e outro, agora, nas vésperas das eleições autárquicas. Isso é um facto, não é insinuação nenhuma”, afirmou.

Na notícia daquele jornal, associa-se a data dos pedidos de documentação feitos pelo Ministério Público e pela Judiciária a momentos da campanha eleitoral, documentação que foi pedida para se poder finalizar a averiguação preventiva sobre os negócios da sua empresa familiar Spinumviva, segundo o próprio Procurador-geral da República.

A 19 de setembro, o primeiro-ministro considerou que o pedido do Ministério Público de mais documentos sobre a Spinumviva "não é nada de mais" e que vai enviá-los "o mais rápido possível".

"Eu já recebi esse pedido, que é um pedido normal. Posso dizer que não é nada de mais", argumentou Montenegro, nessa data, em declarações aos jornalistas à margem de um evento no Porto. Recusou, porém, especificar quais os documentos que foram solicitados.