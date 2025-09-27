Menu
Cultura

Serralves dá as boas vindas ao outono com festa à medida da nova estação

27 set, 2025 - 20:46 • Rita Vila Real

A "Festa de Outono" oferece, ao longo de todo o fim-de-semana, cultura, natureza e arte para todos os gostos e idades com entrada gratuita.

A+ / A-

Serralves volta a abrir os grandes portões para receber a nova estação. A 15ª edição da "Festa do Outono" acolhe, entre os dias 27 e 28 de setembro, a queda das folhas e os tons alaranjados com atividades e espetáculos para todos os gostos e idades.

Serralves veste-se a rigor para dar as boas vindas ao Outono. Foto: Rita Vila Real/RR
Serralves veste-se a rigor para dar as boas vindas ao Outono. Foto: Rita Vila Real/RR
Serralves veste o Outono para a 15ª edição da festa que celebra a estação que despe as árvores e pinta as folhas de amarelo, laranja e vermelho. Foto: Rita Vila Real/RR
Serralves veste o Outono para a 15ª edição da festa que celebra a estação que despe as árvores e pinta as folhas de amarelo, laranja e vermelho. Foto: Rita Vila Real/RR
Serralves veste-se a rigor para receber o Outono. Foto: Rita Vila Real/RR
Serralves veste-se a rigor para receber o Outono. Foto: Rita Vila Real/RR

Ana trouxe os dois netos para "participar, ver as atividades e aprender também": "Aprendem os netos, aprende a avó, aprende toda a gente" conta à Renacença a visitante assídua deste espaço, que gosta de marcar presença "sempre que há festa em Serralves".

Oficina de música na Festa do Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Oficina de música na Festa do Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Circo performativo na festa de Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Circo performativo na festa de Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
As atividades da Festa de Outono de Serrlves aliam o amor pela natureza à nova estação. Foto: Rita Vila Real/RR
As atividades da Festa de Outono de Serrlves aliam o amor pela natureza à nova estação. Foto: Rita Vila Real/RR
Atividades com barro para os mais novos em Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Atividades com barro para os mais novos em Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Atividades para os mais novos na Festa do Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Atividades para os mais novos na Festa do Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR

A celebração da nova estação faz-se com "um programa multidiverso, com muitas, muitas atividades para todas as idades, onde as famílias são convidadas a vir aqui experienciar um conjunto de expressões", explica à Renascença a coordenadora do Serviço Educativo Ambiente, Mariana Roldão.

Desde a "expressão plástica à música, às artes performativas, mercados bio, mercado de design urbano", Serralves quer convidar todas as famílias para "poderem vir celebrar o Outono connosco aqui", como sublinha Roldão.

A 15ª edição da "Festa de Outono" reflete o carinho com que o público recebe este evento, como gaba a coordenadora: "As pessoas já esperam por esta altura do ano para vir a Serralves. As famílias já sabem que vir a Serralves é sempre um dia ganho, é sempre uma oportunidade, sempre a experienciar algo novo".

Mariana Roldão destaca os "projetos performativos" que o programa de 2025 oferece, "desde o circo contemporâneo, ao circo infantil, ao teatro de marionetas", passando pelos concertos de Amy Curl e Bateu Matou, que sobem a palco este sábado.

Espetáculo de marionetas na Festa de Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Espetáculo de marionetas na Festa de Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Espetáculo de marionetas na Festa de Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Espetáculo de marionetas na Festa de Outono de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Exibição nos jardins de Serralves na edição de 2025 da "Festa de Outono" de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Exibição nos jardins de Serralves na edição de 2025 da "Festa de Outono" de Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Feira de produtos regionais e sustentáveis em Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Feira de produtos regionais e sustentáveis em Serralves. Foto: Rita Vila Real/RR
Festa do Outono em Serralves abre também portas para receber o comércio sustentável e a valorização da natureza. Foto: Rita Vila Real/RR
Festa do Outono em Serralves abre também portas para receber o comércio sustentável e a valorização da natureza. Foto: Rita Vila Real/RR

A programação, que teve início este sábado, estende-se até ao dia 28 de setembro, domingo, das 10h da manhã até às 19h.

