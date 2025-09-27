Serralves dá as boas vindas ao outono com festa à medida da nova estação

Serralves volta a abrir os grandes portões para receber a nova estação. A 15ª edição da "Festa do Outono" acolhe, entre os dias 27 e 28 de setembro , a queda das folhas e os tons alaranjados com atividades e espetáculos para todos os gostos e idades.

Ana trouxe os dois netos para " participar, ver as atividades e aprender também": " Aprendem os netos, aprende a avó , aprende toda a gente" conta à Renacença a visitante assídua deste espaço, que gosta de marcar presença "sempre que há festa em Serralves" .

A celebração da nova estação faz-se com "um programa multidiverso, com muitas, muitas atividades para todas as idades, onde as famílias são convidadas a vir aqui experienciar um conjunto de expressões", explica à Renascença a coordenadora do Serviço Educativo Ambiente, Mariana Roldão.

Desde a "expressão plástica à música, às artes performativas, mercados bio, mercado de design urbano", Serralves quer convidar todas as famílias para "poderem vir celebrar o Outono connosco aqui", como sublinha Roldão.

A 15ª edição da "Festa de Outono" reflete o carinho com que o público recebe este evento, como gaba a coordenadora: "As pessoas já esperam por esta altura do ano para vir a Serralves. As famílias já sabem que vir a Serralves é sempre um dia ganho, é sempre uma oportunidade, sempre a experienciar algo novo".

Mariana Roldão destaca os "projetos performativos" que o programa de 2025 oferece, "desde o circo contemporâneo, ao circo infantil, ao teatro de marionetas", passando pelos concertos de Amy Curl e Bateu Matou, que sobem a palco este sábado.