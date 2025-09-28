Menu
  • Noticiário das 22h
  • 28 set, 2025
Jogo de futebol interrompido em Loures devido a alegados disparos

28 set, 2025 - 20:41 • Lusa

Jogo entre o Sport Club Sanjoanense e o Águias da Musgueira teve de ser interrompido. Polícia não conseguiu confirmar se os ruídos foram efetuados por uma arma de fogo.

O jogo entre o Sport Club Sanjoanense contra o Águias da Musgueira em Loures teve de ser interrompido depois de terem sido ouvidos alegados disparos, informou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Fonte da PSP disse à Lusa que o recinto teve de ser evacuado pelas 17:00, após várias pessoas terem ouvido alegados disparos, embora a polícia não tenha ainda conseguido confirmar se os ruídos foram efetuados por uma arma de fogo.

A PSP adiantou que estão brigadas de investigação no local a tentar apurar as circunstâncias do incidente.

