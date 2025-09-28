Menu
Proteção Civil regista 140 ocorrências no continente à passagem da tempestade Gabrielle

28 set, 2025 - 11:36 • Lusa

De acordo com a mesma fonte, o que mais se registou foram inundações (52), seguidas de quedas de árvores (49) e queda de estruturas (26).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) registou, entre a meia-noite e as 08h00, 140 ocorrências devido à passagem da depressão pós-tropical Gabrielle em Portugal, sobretudo inundações e queda de árvores.

O comandante Elísio Pereira, da ANPC, disse à Lusa que "entre a meia-noite e as 08:00 da manhã registaram-se 140 ocorrências, sendo que a maioria delas foi na região Norte, nomeadamente na Área Metropolitana do Porto".

De acordo com a mesma fonte, o que mais se registou foram inundações (52), seguidas de quedas de árvores (49) e queda de estruturas (26).

A ANPC acredita agora que, com a melhoria do tempo, a situação "vai entrando na normalidade".

Na manhã de domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) desceu o nível de alerta devido ao mau tempo causado pela Gabrielle, tendo reduzido para laranja o aviso de precipitação no Porto, do anterior vermelho.

O IPMA manteve com aviso laranja, o segundo mais grave, no que diz respeito à precipitação, para Viseu, Porto, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

No que diz respeito à agitação marítima estavam em alerta laranja Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra.

A Gabrielle atingiu com maior intensidade os Açores, tendo a Proteção Civil açoriana registado 196 ocorrências no arquipélago, sem feridos, e foi necessário realojar 16 pessoas, segundo o balanço mais recente.

