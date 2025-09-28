PSP detém homem de 22 anos por ameaças e danos em Mesquita na Damaia

Um homem de 22 anos, que estava armado com duas facas, foi detido esta madrugada por ameaças de morte e danos provocados numa Mesquita na Damaia, concelho da Amadora, informou, este domingo, a PSP.

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o suspeito foi detido "em flagrante delito" pelas 05h20 por elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Divisão Policial da Amadora.

A detenção ocorreu na sequência de uma chamada para o 112, "dando conta de um indivíduo a causar distúrbios no interior do local de culto, empunhando armas brancas".

"À chegada, os polícias ouviram gritos no interior e avançaram para uma entrada tática, de forma a garantir a segurança dos próprios e de terceiros que ali se pudessem encontrar", acrescenta.

Na mesma nota, o Cometlis refere ainda que o suspeito é um cidadão estrangeiro e está "agora detido nas áreas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa", para ser presente a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal, sob suspeita da prática de crimes de ameaça agravada e dano qualificado.

Segundo as testemunhas citadas no comunicado, "o homem terá proferido ameaças de morte e provocado danos significativos no interior da mesquita, incluindo a destruição de janelas e outros bens. A vítima principal, um dos responsáveis religiosos, conseguiu proteger-se barricando-se num compartimento até à chegada da PSP".

A ocorrência foi registada na Mesquita da Damaia — Masjid Sayyiduna Abu Bakr Siddiq RA, na Amadora, e não há registo de feridos.

A PSP refere ainda que as armas brancas foram apreendidas e os danos documentados para efeitos de investigação.