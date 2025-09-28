PSP vai fazer operação de fiscalização em autocarros na próxima semana

A PSP vai realizar durante a próxima semana uma ação de prevenção, sensibilização e fiscalização dirigida aos autocarros de turismo e de transporte de passageiros, informou este domingo a polícia.

A operação, designada "Euro Control Route", vai ser realizada entre segunda-feira e domingo e é dirigida à "prevenção, sensibilização e fiscalização intensiva de autocarros de turismo e de transporte de passageiros", adianta a Direção Nacional da PSP, em comunicado enviado às redações.

Esta ação enquadra-se no âmbito do "compromisso europeu e nacional de reforço da segurança rodoviária" e terá especial enfoque nos períodos de condução diária, nas pausas durante a condução contínua, nos períodos de repouso (diários e semanais), bem como no "funcionamento correto do aparelho de controlo (tacógrafo), incluindo incidentes e falhas", detalha aquela polícia.

"Paralelamente, será também dada especial atenção às condições técnicas dos veículos, fator determinante para a salvaguarda da segurança de todos os utentes da via pública", acrescenta.

Segundo a PSP, ações deste género permitiram nos últimos anos identificar "diversas infrações no setor do transporte de passageiros".

Em 2023 foram registadas 462 infrações, enquanto em 2024 o balanço subiu para 457 infrações, "o que evidencia a necessidade de manter e reforçar estas ações de fiscalização", remata. .