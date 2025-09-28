Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

MAU TEMPO

Registadas 332 ocorrências com passagem da depressão Gabrielle

28 set, 2025 - 18:57 • Lusa

Depressão pós-tropical passou pelo país durante a madrugada e manhã deste domingo, provocando 123 quedas de árvores, 82 quedas de estruturas, 66 inundações e pelo menos 56 limpezas de via.

A+ / A-

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) registou este domingo 332 ocorrências entre a meia-noite e as 16:00, na sequência da passagem da depressão pós-tropical Gabrielle em Portugal continental.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que as ocorrências afetaram sobretudo a região norte de Portugal continental e que foram registadas 123 quedas de árvores, 82 quedas de estruturas, 66 inundações e pelo menos 56 limpezas de via.

Só na Área Metropolitana do Porto foram registadas 108 ocorrências.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu entretanto um comunicado em que afirma que a depressão pós-tropical Gabrielle já se encontra em território espanhol.

O IPMA acrescentou que a partir de segunda-feira, dia 29, está prevista uma melhoria do estado do tempo, "com subida gradual de temperatura, em especial da máxima, com o céu a tornar-se pouco nublado ou limpo e diminuição gradual do vento".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado