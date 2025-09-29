Menu
Comboios: Agora é possível adquirir cartão da CP online e comprar bilhetes sem login

29 set, 2025 - 19:00 • João Malheiro

A App CP passa, igualmente, a disponibilizar informação em tempo real sobre as viagens.

A CP - Comboios de Portugal lançou novas funcionalidades no seu site e na app para telemóveis, entre elas a hipótese de adquirir o cartão CP online e comprar bilhetes sem ter de fazer login.

Em comunicado, a empresa destaca a nova área de cliente "myCP" que permite gerir pedidos e viagens "de forma mais simples e personalizada".

Através do site, os clientes podem agora pedir o Cartão CP ou o Navegante utilizando apenas a Chave Móvel Digital, com um custo de 50 cêntimos. O Cartão CP passa também a estar disponível em formato digital na App CP, bem como o Passe Ferroviário Verde.

A App CP passa, igualmente, a disponibilizar informação em tempo real sobre as viagens.

O ministro das Infraestruturas e Habitação refere, através de um comunicado, que as novas funcionalidades digitais "permitem simplificar a mobilidade e aproximar os serviços dos utilizadores, constituindo uma melhoria da interação entre os clientes e a CP".

Miguel Pinto Luz destaca que o Passe Ferroviário Verde conta já com mais de 500 mil utilizadores, considerando tratar-se de uma "transformação" que quer "continuar a construir, melhorando a experiência de cada utilizador, agora com a aproximação digital aos serviços prestados”.

A nova app da CP está disponível para Android e iOS.

