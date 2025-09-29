Menu
  • Noticiário das 14h
  • 29 set, 2025
Violência doméstica

Detido suspeito de ameaçar mulher com arma de fogo na Feira

29 set, 2025 - 13:04 • Lusa

Detido "ameaçava e exercia violência física, psicológica e verbal contra a vítima, sua companheira de 44 anos".

A GNR deteve um homem suspeito de ameaçar a mulher com uma arma de fogo, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito, de 50 anos, foi detido na quarta-feira, no âmbito de uma denúncia por violência doméstica.

Segundo a Guarda, foi apurado que o detido "ameaçava e exercia violência física, psicológica e verbal contra a vítima, sua companheira de 44 anos, tendo chegado a ameaçar a mesma com recurso a uma arma de fogo".

"Na sequência da investigação, foram realizadas diligências policiais, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária, que culminaram na detenção do agressor e na apreensão de uma arma de fogo (caçadeira)", refere a mesma nota.

Ainda segundo a GNR, o detido foi presente no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima e apresentações trissemanais em posto policial da área da sua residência.

  • Noticiário das 14h
  • 29 set, 2025
