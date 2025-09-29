Detido suspeito de balear homem em discussão de trânsito em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 27 anos, suspeito de ter baleado outro durante uma discussão de trânsito em Matosinhos, no distrito do Porto, no final de agosto, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido na cidade do Porto, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Matosinhos.

Os factos ocorreram na manhã de 31 de agosto, em Leça da Palmeira, junto à residência do suspeito, na sequência de um desentendimento por questões de trânsito.

De acordo com os investigadores, o suspeito terá efetuado três disparos com uma arma de fogo, que vieram a atingir a vítima, num braço.

Segundo a Judiciária, o detido, com antecedentes criminais pelos crimes de homicídio na forma tentada, roubo, detenção de arma proibida, condução sem habilitação legal e ofensas à integridade física, "vinha a pernoitar em diferentes locais por forma a evitar a detenção".

A PJ refere ainda que o homem, que foi detido pela prática do crime de homicídio na forma tentada, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.