🔴 Direto. Conferência “25 Anos ADENE”

29 set, 2025 - 09:00 • Ana Marta Domingues

Esta segunda-feira, a partir das 09h15, do Grande Auditório Jerónimo Martins, Nova SBE, em Carcavelos, assista ao streaming da conferência comemorativa dos 25 anos da ADENE. Ouça as entrevistas, acompanhe os diretos e as reportagens na Renascença.

A ADENE – Agência para a Energia – assinala 25 anos de compromisso com a eficiência energética, a sustentabilidade e a mobilidade do futuro, com uma conferência que junta em Carcavelos personalidades nacionais e internacionais para debater o papel da energia na construção de um mundo mais justo e sustentável. Um encontro que reúne líderes nacionais e internacionais, incluindo Fatih Birol, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia, para discutir os grandes desafios e oportunidades da transição energética global.

Assista à Conferência "25 anos de energia para o futuro":

A Conferência “25 Anos de Energia para o Futuro” é organizada pela ADENE e pelo Ministério do Ambiente e Energia e conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. O programa arranca às 09h15 com a sessão de abertura a cargo de Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais; Nelson Lage, Presidente da ADENE e Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia; Seguindo-se as intervenções dos Keynote Speakers Jorge Moreira da Silva, Subsecretário-geral da ONU, e Fatih Birol, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia – duas visões de referência sobre a transformação climática e a transição energética no mundo.

Depois, uma Mesa-Redonda de Alto Nível, junta antigos Ministros e Secretários de Estado para uma conversa sobre 25 anos de políticas energéticas em Portugal, os avanços conseguidos e os desafios que ainda se colocam. Assunção Cristas, Artur Trindade e João Pedro Matos Fernandes serão os convidados para este debate “25 Anos de Energia – Política, Poder e Futuro”, moderados pelo jornalista da Renascença José Pedro Frazão.

O evento conta ainda com a entrega dos Prémios "Carreira Energia" que irão distinguir três personalidades cuja ação e visão marcaram de forma decisiva o setor energético a nível nacional, europeu e internacional — reforçando a ideia de que a energia é feita de pessoas, de trajetórias e de compromisso.

A sessão de encerramento incluirá as intervenções da Chefe de Unidade e Vice-diretora de Estratégia e Coordenação da Política Energética Europeia, da DG Energia da Comissão Europeia, Paula Abreu Marques, e do Secretário de Estado Adjunto e da Energia, Jean Barroca, sublinhando a visão da Comissão Europeia, assim como o compromisso do Governo com as metas da transição energética e da neutralidade carbónica.




Consulte aqui o programa:

Conferência 25 anos de energia para o futuro

9h15 – Sessão de Abertura

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais
Nelson Lage, Presidente da ADENE – Agência para a Energia
Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia

10h15 – Keynote Speakers

Jorge Moreira da Silva, Subsecretário-geral da ONU e Diretor Executivo da UNOPS
Tema: O papel da energia na transformação climática global e na justiça social

Fatih Birol, Diretor Executivo da AIE – Agência Internacional de Energia
Tema: Desafios e oportunidades da transição energética global

10h55 – Prémios "Carreira Energia"/ "Energy Lifetime Achievement" Awards

11h25 – Mesa-redonda de Alto Nível: “25 Anos de Energia – Política, Poder e Futuro”

Assunção Cristas, Ministra nos XIX e XX Governos Constitucionais
Artur Trindade, Secretário de Estado nos XIX e XX Governos Constitucionais
João Pedro Matos Fernandes, Ministro nos XXI e XXII Governos Constitucionais
Moderador: José Pedro Frazão, Rádio Renascença

12h25 – Sessão de Encerramento

Jean Barroca, Secretário de Estado Adjunto e da Energia

Paula Abreu Marques, Vice Diretora da Direção Geral de Energia da Comissão Europeia.



A Conferência "25 anos de energia para o futuro" é organizada pela ADENE e pelo Ministério do Ambiente e Energia, tem o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República e apoio Renascença.


