Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estudante espancado por grupo de quatro em festa da Universidade Católica do Porto

29 set, 2025 - 22:15 • João Malheiro

Vítima terá sido agredida com murros e pontapés na cabeça, ficando inconsciente. Dois suspeitos já foram identificados.

A+ / A-

Um estudante de 21 anos foi espancado na quarta-feira passadan durante uma festa no campus da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto.

Segundo o "Jornal de Notícias", a vítima ficou com lesões oculares graves e uma fratura na face.

Durante a festa organizada pela associação de estudantes, o jovem e a namorada foram importunados por um grupo de quatro suspeitos. Depois da vítima reagir, terá sido agredida com murros e pontapés na cabeça, ficando inconsciente.

Outros estudantes presentes na festa que se realizou na zona da Foz acabaram por intervir, separando a vítima dos agressores.

O jovem de 21 anos foi levado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e, entretanto, apresentou queixa à PSP.

Dois dos agressores já foram identificados pelas autoridades.

Em reação, a Universidade Católica do Porto (UCP) refere que abriu um processo de averiguação interno e encaminhou o tema para as autoridades competentes.

A UCP "condena qualquer ato de violência" e manifesta solidariedade para com o estudante agredido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado