Estudante espancado por grupo de quatro em festa da Universidade Católica do Porto

Um estudante de 21 anos foi espancado na quarta-feira passadan durante uma festa no campus da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto.

Segundo o "Jornal de Notícias", a vítima ficou com lesões oculares graves e uma fratura na face.

Durante a festa organizada pela associação de estudantes, o jovem e a namorada foram importunados por um grupo de quatro suspeitos. Depois da vítima reagir, terá sido agredida com murros e pontapés na cabeça, ficando inconsciente.

Outros estudantes presentes na festa que se realizou na zona da Foz acabaram por intervir, separando a vítima dos agressores.

O jovem de 21 anos foi levado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e, entretanto, apresentou queixa à PSP.

Dois dos agressores já foram identificados pelas autoridades.

Em reação, a Universidade Católica do Porto (UCP) refere que abriu um processo de averiguação interno e encaminhou o tema para as autoridades competentes.

A UCP "condena qualquer ato de violência" e manifesta solidariedade para com o estudante agredido.