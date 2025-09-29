Homem internado após vandalizar mesquita na Amadora

O homem, de 22 anos, detido no domingo por ter invadido e vandalizado uma mesquita na Damaia, no concelho da Amadora, ficou sujeito à medida de coação de internamento preventivo, informou esta segunda-feira o Ministério Público (MP).

"Em síntese, encontra-se indiciado que o arguido partiu um dos vidros do edifício com uma pedra e acedeu ao interior onde, munido de duas facas, proferiu ameaças de morte contra um ofendido que pernoitava no local", descreve um comunicado divulgado na página da internet da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O suspeito, de 22 anos, tinha sido detido "em flagrante delito" pelas 05h20 de domingo por elementos da PSP da Amadora, segundo divulgou, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

A ocorrência foi registada na Mesquita da Damaia - Masjid Sayyiduna Abu Bakr Siddiq RA, na Amadora, e não há registo de feridos.

A detenção ocorreu na sequência de uma chamada para o 112, "dando conta de um indivíduo a causar distúrbios no interior do local de culto, empunhando armas brancas".

Segundo as testemunhas citadas no comunicado, "o homem terá proferido ameaças de morte e provocado danos significativos no interior da mesquita, incluindo a destruição de janelas e outros bens.

A vítima principal, um dos responsáveis religiosos, conseguiu proteger-se barricando-se num compartimento até à chegada da PSP".

A PSP refere ainda que as armas brancas foram apreendidas e os danos documentados para efeitos de investigação.

Presente hoje a tribunal, o suspeito, de nacionalidade estrangeira, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, mas substituída por internamento preventivo.