Homem morre num acidente de trator em Podence

Um homem, de 47 anos, morreu esta segunda-feira num acidente de trator, na aldeia de Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, confirmou o fonte dos bombeiros à Lusa.

De acordo com o comandante dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau, o acidente aconteceu perto da capela da localidade, durante a tarde, e quando os operacionais chegaram ao local a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.

Foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa da VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

O corpo vai ser autopsiado, para despistar a possibilidade de a vítima se ter sentido mal, provocando assim o acidente.

Além dos bombeiros e da VMER, no local esteve ainda a GNR.