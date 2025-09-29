Jovem morre em despiste na A24 em Lamego

29 set, 2025 - 21:35 • Lusa
Um homem de 22 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na autoestrada 24 (A24) em Lamego, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
"Um despiste na A24, sentido Norte - Sul, ao quilómetro 112, na zona de Lamego, provocou uma vítima mortal, um masculino de 22 anos", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro da Proteção Civil.
O alerta foi às 17h50 e, no local, na zona de Bigorne, concelho de Lamego, no distrito de Viseu, estiveram nove operacionais apoiados por cinco veículos.